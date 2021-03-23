COVID-19: более 1100 жителей Томской области прошли реабилитацию после коронавируса

Бывшие больные коронавирусом активно проходят реабилитацию в медучреждениях

Более 1100 томичей и жителей районов области прошли бесплатную реабилитацию после новой коронавирусной инфекции в НИИ курортологии и физиотерапии, в санаториях «Космонавт» и «Ключи», сообщает портал администрации Томской области. Для жителей региона лечение проводится по полису ОМС.

– COVID-19 может вызывать повреждения бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, неврологические нарушения, поэтому пациенты проходят комплексную реабилитацию, которая помогает им восстановить активность и вернуться к привычному режиму жизни, – прокомментировала начальник отдела организации оказания медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области Екатерина Бабухадия.

Пациенты получают двигательную реабилитацию (дыхательную гимнастику, кардиотренировки), физиотерапевтические процедуры (спелеотерапию, ингаляции, лазеротерапию, ультразвуковую терапию, электролечебные процедуры, сухие углекислые ванны, при купировании острого воспалительного процесса — галотерапию), массаж, психологическую коррекцию.

В Томском НИИ курортологии и физиотерапии Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России для пациентов доступна как очная, так и онлайн-реабилитация, в которую входят лечебная физкультура под контролем инструктора и занятия с психологом. Со старта телемедицинской реабилитации в январе помощь получили 69 человек. Еще 56 пациентам, которые не смогли посещать онлайн-занятия, были высланы видеоролики с записью инструкций по дыхательной гимнастике, психологической ауторелаксации и самоконтролю состояния здоровья во время физической нагрузки.

– Всех пациентов осматривает мультидисциплинарная команда специалистов: врач физической и реабилитационной медицины, терапевт, невролог, врач лечебной физкультуры. Проводятся необходимые исследования, после чего определяется, в очном или онлайн-режиме будет проходить реабилитация, – сообщил директор НИИ курортологии и физиотерапии, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Алексей Зайцев.

Получить направление на реабилитацию могут пациенты, у кого после COVID-19 сохраняются одышка, кашель, плохая переносимость физической нагрузки и другие последствия, снижающие качество жизни. Для получения направления необходимо обратиться к терапевту в поликлинику по месту жительства. Оставить заявку на прохождение реабилитации также можно на сайте covidtomsk.ru.