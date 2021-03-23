Россельхознадзором установлен факт поставки в социальные учреждения Томской области фальсификатов

В Томской области инспектора обнаружили некачественные продукты, поставленные из Иркутска

Сотрудники управления Россельхознадзора по Томской области в ходе контроля качества и безопасности продукции животного происхождения, поставляемой в социальные учреждения региона, посредством ФГИС «Меркурий» выявили нарушение индивидуальным предпринимателем Александром Сергеевичем Гофманом (Иркутская область) правил оформления ветеринарных сопроводительных документов, сообщает сайт ведомства.

Индивидуальный предприниматель оформлял электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на производственную партию масла сливочного без указания использованного сырья. Далее он оформлял эВСД на перемещение в адрес площадки ООО «Левобережье» (Оптовая база) г. Новосибирск, а уже с этой площадки продукция поступала в Томскую область и поставлялась в социальные учреждения.

Государственным инспектором управления Россельхознадзора при проведении проверки МАОУ «Копыловская СОШ», с целью подтверждения факта фальсификации молочной продукции, была отобрана проба масла сладко-сливочного «Крестьянское» 72,5%, произведенного ИП Гофман А.С. Фальсификация подтверждена результатами лабораторных исследований, проведенных в испытательной лаборатории ФГБУ «Кемеровская МВЛ», которыми в составе масла выявлены растительные жиры – фитостерины.

Для пресечения дальнейшего оборота некачественной и небезопасной молочной продукции управлением Россельхознадзора по Томской области ИП Гофман С.А. выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии, направлена информация в администрацию Томской области и поставщикам продукции об изъятии ее из обращения.

Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия в ходе контрольных мероприятий установлено, что площадка ИП Гофман С.А. (Иркутская область) является фантомной, деятельность по производству молочной продукции по указанному на маркировке адресу не осуществляется, о чем внесена запись в ФГИС «Цербер». В отношении индивидуального предпринимателя будет возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ.