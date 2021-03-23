Эксперты: «рыбный день» в Томской области в феврале обходился дешевле, чем годом ранее

В феврале белая рыба и свежие овощи стоили для томичей дешевле, чем год назад. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В феврале 2021 года в Томской области годовая инфляция не изменилась по сравнению с январской и составила 4,2%. По данным Центробанка, ее уровень по-прежнему ниже, чем в целом по стране и по Сибири. При этом продовольственная инфляция второй месяц подряд замедлялась: с 4,7% в январе до 4,6% в феврале.

– Особенно это могли заметить томичи, которые в своем еженедельном меню предпочитают белую рыбу и свежие овощи. В последний зимний месяц такой продуктовый набор в потребительской корзине обходился дешевле, чем год назад. Китай ввел ограничения на экспорт минтая из-за пандемии коронавируса. Рыбы внутри страны стало больше, и это замедлило годовой прирост цен на нее, – прокомментировала заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит.

В соседних регионах выросло производство тепличных овощей. Благодаря увеличенным поставкам дешевле, чем в феврале 2020 года, стоили свежие огурцы. Россельхознадзор снял ограничения на ввоз импортных помидоров, поэтому на овощных прилавках их стало больше. Это сразу замедлило годовой рост их стоимости, отмечают эксперты.

В то же время существенно подорожал картофель. Местный картофель из-за плохого качества прошлогоднего урожая хуже хранится, поэтому к концу зимы запасы его оказались меньше привычных. На прилавках раньше появился более дорогой импортный корнеплод.

Добавляется, что годовой прирост цен на непродовольственные товары увеличился до 5% против 4,6% в январе. Инфляция услуг замедлилась до 2,8% после 3,1% в первом месяце года.