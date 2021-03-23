В Томской области сертификаты регионального маткапитала получили 230 многодетных семей

В Томской области власть поддерживает многодетные семьи материально

За три месяца 2021 года сертификаты на региональный материнский капитал при рождении третьего или четвертого ребенка получили 230 многодетных семей, сообщает портал администрации Томской области.

Еще 239 семей за это время распорядились ранее полученными сертификатами. Из областного бюджета на эти цели направлено более 23 миллионов рублей.

Как сообщила начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина, большинство семей направили средства регионального материнского капитала на улучшение жилья: 143 семьи оплатили ипотеку, 46 вложили деньги в покупку или строительство жилья, 45 сделали капитальный ремонт.

– Региональный материнский капитал составляет 100 тысяч рублей. Его может получить семья, в которой родился третий или четвертый ребенок, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Эти средства многодетная семья может направить на жилье, ведение личного подсобного хозяйства, на получение образования ребенком, на восстановительное лечение детей или на покупку средств реабилитации для детей-инвалидов, – пояснила Марина Киняйкина.

Распорядиться средствами регионального материнского капитала можно после достижения ребенком трех лет. Исключение – погашение ипотеки.

Сертификат на региональный материнский капитал можно получить в центре социальной поддержки по месту жительства или в МФЦ. Для оформления понадобится паспорт, свидетельства о рождении детей, трудовые книжки неработающих родителей, справка о доходах семьи за три месяца, предшествующих обращению.

Закон Томской области о региональном материнском (семейном) капитале действует с 1 июля 2012 года. За этот период реализовано 5 510 сертификатов на сумму более 528 млн рублей.