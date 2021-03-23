Встреча в Тогуре: поисковики отряда «ЛизаАлерт» Томской области зовут волонтеров в свои ряды

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" разворачивает свою деятельность в Томской области. Фото: сайт отряда "ЛизаАлерт"

На сайте добровольческого поисково-спасательного отряда Томской области «ЛизаАлерт» в сети «ВКонтакте» размещено следующее сообщение: «Если вы знаете, что хотите искать и находить, хотите помогать и спасать, хотите стать частью отряда «ЛизаАлерт», мы ждем вас! Даже если вы живете в Колпашевском районе Томской области. Тем более если вы из города Колпашево, села Тогур и других населенных пунктов Колпашевского района. Вы нам нужны! Если вы не уверены в своих силах, но интересуетесь работой отряда, приходите тоже. Ждем вас!».

28 марта (воскресенье) в 10:00 в селе Тогур пройдет собрание-знакомство. Активисты расскажут о работе отряда, объяснят, по каким методикам проходит поиск. Они познакомят с направлениями в отряде и ответят на все вопросы. Адрес: Томская область, с. Тогур, ул. Советская, д. 64.