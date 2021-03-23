Коронавирус унес жизни еще шести жителей Томской области

Все умершие входили в группу риска по возрасту (старше 60 лет) и хроническим заболеваниям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 23 марта, стало известно о смерти еще шести жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 344 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 6 человек. Все входили в группу риска по возрасту (старше 60 лет) и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, ишемия головного мозга, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом., – рассказали в оперштабе.

Также сегодня в регионе выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 31 158 подтвержденных случаев. По данным оперштаба, 42 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 29 980 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 40,0% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,75.

За последние сутки в стране выявлено 8 457 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 427 пациента скончались, 10 860 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 474 610 человек, 95 818 скончались, 4 088 045 выздоровели.