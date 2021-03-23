В Томске вновь пройдет конкурс технологических стартапов «Startup Tour 2021»

Startup Tour будет проходить в Томске в шестой раз.

Всероссийский Startup Tour 2021 состоится в Томске 26 апреля. Конкурс будет проводится по трем направлениям —биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии. Финалисты получат приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village, а победителю достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба организаторов.

Ежегодное мероприятие Фонда «Сколково», направленно на поиск перспективных инновационных проектов и развитие в регионах технологического предпринимательства. По словам организаторов, впервые за 10 лет оно будет проходить в онлайн-формате.

На сайте проекта пройдут конференционная и образовательная программы, конкурс стартапов и менторская сессия, там же откроется онлайн-выставка Startup Expo 2021. Зарегистрированные посетители смогут задавать вопросы экспертам «Сколково», связываться с потенциальными партнерами и инвесторами, создавать собственные сообщества со сходными интересами.

- Переведя в онлайн-формат конференцию Startup Village и форум «Открытые инновации», мы убедились, что он позволяет нам привлекать более широкий круг экспертов, спикеров, менторов и посетителей. Благодаря технологиям в этом году у участников Стартап-тура будет больше вариантов для коммуникаций и возможностей для нетворкинга из любой точки планеты, - отметила Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум»

Startup Tour будет проходить в Томске в шестой раз. Регион был готов принять мероприятие еще в 2020 году, но его пришлось перенести из-за пандемии. Многие победители прошлых лет добились успеха на российском и мировых рынках. В 2013 и 2015 годах лидером конкурса становился проект SciOffice компании SBI Group — популярный сегодня сервис для разработки бизнес-приложений. Призер Startup Tour 2015 «Меднорд-Техника» поставляет портативные тромбоэластографы в российские и зарубежные медучреждения. Победившая на Startup Tour 2018 с проектом Planyway компания Rubius создает программное обеспечение для клиентов из России, США, Европы и Азии, а ее главный офис по-прежнему находится в Томске.

До 12 апреля включительно на сайте startup-tour.ru принимаются заявки на участие в конкурсе технологических стартапов.