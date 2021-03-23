Томским дачникам: поправки в федеральный закон помогут сэкономить на кадастровых работах

Заказчиками могут быть представители садовых и жилищных товариществ, жители коттеджных поселков и т. д. Фото: Евгения ГУСЕВА

С сегодняшнего дня не только муниципалитеты, но и дачники смогут заказывать проведение комплексных кадастровых работ (ККР). Соответствующие поправки в федеральный закон вступили в силу 23 марта 2021 года. Заказчиками могут выступать представители садовых и жилищных товариществ, гаражных кооперативов, жители коттеджных поселков и другие заинтересованные лица.

Комплексные кадастровые работы обходятся примерно в 10 раз дешевле, чем индивидуальные, сообщает «Российская газета». Так, средняя стоимость ККР в расчете на участок в шесть соток составляет 1 200 руб., в то время как индивидуальные работы стоят 10-15 тыс. руб. за участок в зависимости от региона.

– Комплексные кадастровые работы, финансируемые за счет внебюджетных средств, выполняются на основании договора подряда. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора заказчики ККР, финансируемых за счет внебюджетных средств, должны проинформировать граждан об их начале, – пишет «РГ».

По мнению экспертов, проведение комплексных кадастровых работ позволит снизить вероятность возникновения реестровых ошибок и риск возникновения земельных споров между соседями, а также сэкономит деньги собственников недвижимости.