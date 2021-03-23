Томские рыбаки стали третьими на чемпионате России по ловле на мормышку со льда

В составе команды жители из Молчановского и Кожевниковского районов, а также из Томска. Фото: пресс-служба обладминистрации.

Чемпионат России по ловле на мормышку со льда прошел на Байкале в Иркутской области. Наш регион представляли две команды, после первого тура они обе были в пятерке лучших, но третье место заняла только одна, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

– По итогам второго этапа бронзовым призером чемпионата стала команда, в составе которой соревновались Александр Богданов из Молчанова, Юрий Ивашков из Кожевникова и томичи Андрей Комаров, Александр Гульбин, Александр Неустроев, – говорится в сообщении.

Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд из Москвы, Иркутской, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Калужской и Ленинградской областей, а также Алтайского и Красноярского краев, Республики Бурятия.