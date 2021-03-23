Томичи могут задать вопросы об оплате труда по «горячей линии» прокуратуры

Жители областного центра могут сообщить о любых нарушениях закона по выплате зарплаты.

Прокуратура города Томска проводит «горячую линию» по вопросам исполнения законодательства об оплате труда. С сегодняшнего дня по 25 марта томичи смогут задать свои вопросы по телефону: 53-31-41. Об этом сообщается на сайте ведомства.

– Граждане могут сообщить о любых нарушениях закона при выплате заработной платы, в том числе о фактах несвоевременной, неполной оплаты труда, а также о других нарушениях в указанной сфере, – говорится в сообщении.

Уточняется, что по поступившим сведениям будут проведены проверки, а при наличии оснований – приняты меры прокурорского реагирования.