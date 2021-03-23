Томским разработчикам электроники: размер налогов и страховых взносов будет снижен

Некоторые компании, разрабатывающие электронную продукцию, смогут претендовать на снижение налогов и взносов. Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Министерство промышленности и торговли РФ формирует реестр организаций, которые оказывают услуги по проектированию и разработке электронной продукции. По закону включенные туда компании будут освобождены от уплаты региональной части ставки налога на прибыль. Также для них будет снижен тариф страховых взносов с 14% до 7,6%. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Вступившие в силу налоговые ставки являются эффективной мерой поддержки отрасли. Они будут способствовать ее развитию и формированию условий для реализации государственной стратегии в области импортозамещения и развития отечественного производства радиоэлектронной продукции, – приводятся в сообщении слова замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного.

При этом, чтобы воспользоваться льготами, предприятия должны соответствовать нескольким критериям. Например, численность работников в компании – не менее семи человек, а доля доходов по основному виду деятельности – минимум 90%.