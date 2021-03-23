Фотоловушка зафиксировала группу черных лесорубов в Томском районе

Нарушители срубили 55 деревьев: сосну, лиственницу и березу; общий объем древесины составил 192 кубометра. Фото: пресс-служба департамента лесного хозяйства Томской области.

Пять жителей Томского района были задержаны за незаконную рубку древесины. Обнаружить нарушителей помогла фотоловушка, установленная на территории Тимирязевского лесничества. Нелегалы срубили 55 деревьев на нанесли ущерб в 1,7 млн рублей, сообщается на сайте департамента лесного хозяйства региона.

– Для того чтобы установить личности черных лесорубов, на месте незаконной рубки была размещена фотоловушка. Она зафиксировала технику и регистрационные номера автомобилей и тракторов, на которых заготавливали и вывозили древесину, – говорится в сообщении.

Затем инспекторы нашли пункт приема и отгрузки, где хранился лес. Древесина, два автомобиля, три бензопилы и два трактора были изъяты с территории пилорамы. Материалы для возбуждения уголовного дела сейчас переданы в полицию, нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.