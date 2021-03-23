Численность населения Томской области за год уменьшилась почти на девять тысяч человек

В областном центре за год жителей стало меньше на 8 116 человек.

По данным Томскстата, численность населения региона на 1 января 2021 года составила 1 070 339 человек. В сравнении с прошлым годом она уменьшилась на 8 932 жителя. При этом меньше людей стало среди городского населения, в селах же наоборот число увеличилось.

– Численность населения сократилась в большинстве муниципальных образованиях области, больше всего в городах: Томске – на 8116 человек, Стрежевом – на 927 и в Северске – на 661 человека, – говорится в сообщении Томскстата.

Также заметно уменьшилось число жителей Колпашевского района – на 555 человек, Парабельского – на 123, Первомайского – на 103 и Зырянского – на 101. В трех других районах области зарегистрировано увеличение. Так, в Томском районе прирост составил 1 713 человек, в Асиновском – 59, а в Тегульдетском – 71.

Численность же городского населения в целом по региону сократилась на 9 915 человек, а сельского напротив выросла на 983 жителя.