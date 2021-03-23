Вниманию томичей: упрощено получение электронного сертификата о вакцинации от COVID-19

Чтобы получить сертификат, россиянам необходимо пройти два этапа вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН

На портале «Госуслуги» упрощено получение электронного сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила 22 марта пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

У всех вакцинированных пользователей, прошедших второй этап вакцинации и имеющих подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений портала и сохранится в личном кабинете, пояснили в ведомстве. Данные сертификата автоматически станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись на портале уже после прохождения вакцинации.

– В ближайшее время будет также реализована автоматическая загрузка не только на русском, но и на английском языке полученных сертификатов о вакцинации, которые при необходимости можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение «Госуслуги» в виде QR-кода, – добавил заместитель главы Минцифры России Олег Качанов.

Напомним, что запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции доступна на портале госуслуг и в мобильном приложении «Госуслуги».