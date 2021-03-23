Жительница Томской области из-за неприязни систематически избивала отца своего сожителя

42-летняя женщина нанесла пенсионеру множественные телесные повреждения.

Жительница Тегульдетского района Томской области осуждена к лишению свободы на срок 3 года 11 месяцев за систематическое избиение престарелого пенсионера. Женщина признала свою вину частично, т.к. часть событий не помнит из-за длительного употребления алкоголя. Ранее она уже была судима, сообщается на сайте прокуратуры региона.

– Установлено, что в ноябре 2020 года на протяжении нескольких дней подсудимая из личных неприязненных отношений нанесла 72-летнему отцу своего сожителя в общей сложности не менее 18 ударов металлической кочергой, ручкой веника и поленом по телу и голове, – говорится в сообщении. Потерпевший получил множество телесных повреждений, в дальнейшем он переехал жить из своей квартиры в дом пасынка.

Уточняется, что подсудимая признала свою вину, но уточнила, что не помнит часть событий из-за длительного приема алкоголя. Суд приговорил ее к лишению свободы на 3 года и 11 месяцев в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.