«Педагогический дебют – 2021»: в Томской области жюри подвело итоги конкурса

В Томской области названа тройка победителей конкурса молодых педагогов, работающих в сфере профессионального образования

Подведены итоги регионального конкурса «Педагогический дебют – 2021», проходившего среди преподавателей системы профессионального образования, сообщает портал администрации Томской области.

Победителем конкурса стал Илья Салмин, преподаватель физкультуры Томского индустриального техникума, второе место у Ивана Твардовского, преподавателя экологии и профессиональной деятельности в Томском экономико-промышленном колледже, третье – у Анастасии Батаниной, преподавателя химии в Томском промышленно-гуманитарном колледже.

Молодым педагогам – участникам конкурса – предлагалось провести открытые уроки с использованием цифровых технологий, а также обсудить свои образовательные программы и методики других конкурсантов.

Победителям и призерам конкурса вручены сертификаты на получение премии губернатора Томской области.

Цель конкурса «Педагогический дебют» – создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогов, формирование их гражданской позиции, а также активное участие специалистов в совершенствовании системы профобразования.