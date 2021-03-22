Гиревики из Томской области взяли «золото» в командном зачете на юниорском турнире

Томские гиревики высоко подняли марку спорта региона на Первенстве России Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На Первенстве России среди юниоров и юниорок по гиревому спорту, которое прошло в городе Чебоксары, томичи завоевали «золото» в общекомандном зачете и заняли несколько призовых мест в личном первенстве, сообщает портал администрации Томской области. В соревнованиях принимали участие 160 спортсменов из 30 регионов страны.

В первый день турнира томичи (Данил Ажермачев, Иван Дударев, Дмитрий и Иван Черкашины) победили в командной эстафете в упражнении «длинный цикл» с результатом 122 подъема. Иван Черкашин взял «серебро» в дисциплине «толчок, длинный цикл» в весовой категории 85 кг, Иван Дударев в этой же дисциплине стал бронзовым призером в категории свыше 85 кг.

Во второй соревновательный день Дмитрий Черкашин победил в «двоеборье» в весе 85 кг, а его брат Иван завоевал в той же дисциплине серебряную медаль.

Томских спортсменов к соревнованиям подготовили Николай Тимофеев, Валерий Павлов, Игорь Чепуштанов и Алексей Ажермачев.

– Второй год подряд мы занимаем первое место в общекомандном зачете юниорского первенства. Все команды были сильные – шли очень плотно. В эстафете наши ребята выиграли лишь один подъем у омичей, занявших второе место, – рассказал председатель федерации гиревого спорта Томской области Алексей Ажермачев.

В середине апреля томские спортсмены отправятся в Улан-Удэ на чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов по гиревому спорту.