Спортсмены из Томской области на соревнованиях по фристайлу забрали все медали кроме одной

Томские лыжники взяли почти все медали всероссийских соревнований. Фото: Дмитрий Корнев, Игорь Котов

Всероссийские соревнования по фристайлу памяти заслуженного тренера России Дмитрия Карташова прошли в Томске. По итогам двух дней состязаний томские спортсмены завоевали почти все медали, сообщает сайт регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир прошел на новом склоне областной спортивной школы олимпийского резерва. За медали боролись около 90 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской и Томской областей.

Фристайлисты соревновались в четырех возрастных группах в дисциплинах «могул» и «парный могул». Честь нашего региона защищали воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва и детско-юношеской спортшколы зимних видов спорта. Томичи завоевали все медали, кроме одной: среди девушек 2007-2008 годов рождения серебряную медаль «взяла» Кристина Янцукевич Ушакова из Санкт-Петербурга.

Золотыми медалистами в своих возрастных категориях стали томичи Варвара Ильина, Арсений Выходцев, Ксения Попелышкина, Александр Нестеров, Алиса Брюханова, Мансур Рафиков, Ангелина Чеботарева, Данила Кадиев, Маргарита Вавилина, Виктория Личман, Федор Аникин, Юлия Семенюк и Владислав Козин. Полный список победителей и призеров турнира доступен в группе Томской федерации фристайла www.instagram.com/ski_freestyle_to.

К турниру томских спортсменов подготовили Артем и Анна Валинтеевы, Владимир Тюменцев и Анна Пономарева.

Сейчас фристайлисты из Томской области готовятся к первенству России среди юношей и девушек, которое пройдет в Санкт-Петербурге в начале апреля.