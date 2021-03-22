Коронавирус в Томске: за сутки выявлено всего 28 случаев заражения

Еще 53 жителя региона смогли выздороветь от коронавирусной инфекции. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 22 марта, в Томской области выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 128 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 53 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 29 938 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 42,9% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,92.

За последние сутки в стране выявлено 9 284 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 361 пациент скончался, 7 790 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 466 153 человека, 95 391 скончался, 4 077 185 выздоровели.