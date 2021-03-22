С начала года число безработных в Томской области снизилось на 33%

В центрах занятости по Томской области на учете сейчас стоят более 23 тысяч человек. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Томской области с начала 2021 года количество безработных граждан снизилось на 10,5 тысячи человек, в областном центре – на 4,1 тысячи. Начальник департамента труда и занятости населения Светлана Грузных объяснила это снижение эффективными мерами, предпринятыми в регионе. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Для соискателей создаются возможности, позволяющие найти подходящую вакансию. Это проекты, направленные на развитие карьерных траекторий, ярмарки вакансий, онлайн собеседования с работодателем, возможности переобучения и получения дополнительного образования, мотивационные тренинги, мастер-классы и многое другое, – отметила Грузных.

Добавляется, что сегодня в центрах занятости на учете стоят 23 038 человек, пособия по безработице получают 9 451.

При этом в регионе есть 10,5 тысячи вакансий, более половины из них – по рабочим специальностям. Большая потребность в кадрах сейчас в сфере здравоохранения, образования, промышленности и строительства.