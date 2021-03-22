«Все в граните!»: известный блогер Илья Варламов раскритиковал проект новой томской набережной

Известный блогер и многие томичи недоумевают, откуда у томских властей такая любовь к граниту.

Илья Варламов в своем блоге выпустил статью под названием «Томск будет гранитным», где снова раскритиковал новый проект. Ранее он называл «ошибкой городских властей последних лет» новую набережную р. Ушайки. О проекте набережной в районе Лагерного сада, который недавно представили томичам, известный блогер также высказался негативно.

– Угадайте, что там будет? Правильно, гранит! Много гранита! Все в граните! – написал он.

Варламов отметил, что городская набережная – это общественное пространство, которое должно был доступным, безопасным, «демократичным и справедливым», а также экологичным. Он добавил, что оно создано в первую очередь для общения человека с рекой и природой, что сложно представить в новом проекте томской набережной. Блогер назвал его «проектом из 80-х».

– Понятно, что в условиях ограниченного места не всегда есть возможность учесть все пункты, но к этому надо стремиться. А теперь посмотрите, что собираются построить в Томске. Это ад какой-то. На набережной, конечно, не только гранит, но остальное не лучше. Асфальт, забор, фонари, все! – отмечает Варламов в блоге.

Также он приводит мнение томичей, многие из которых остались недовольны. «Просто ужас. С таким «проектом» 100% будет еще одно абсолютно мертвое бесполезное пространство, Ушайка 2.0», «Главное фонарей опять через каждый метр поставить», – пишут жители в социальных сетях.

Отметим, что сам проект подготовило муниципальное «Проектно-сметное бюро» – 800 метров гранитной набережной оценили примерно в 450 миллионов рублей.