Томичам о COVID-19: у 20% переболевших коронавирусом не выработались защитные антитела

В Томской области очередная партия вакцины «Спутник V» ожидается ориентировочно в конце марта. Фото: Мария ЛЕНЦ

Согласно экспериментальным данным, у 20% человек, переболевших коронавирусом, не выработались защитные антитела к инфекции. Об этом заявил 21 марта директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия-1».

Всем, кто относится к этой категории переболевших, Гинцбург посоветовал сделать прививку «Спутник V». Также эксперт добавил, что эта вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса.

Напомним, в январе в России стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Граждан бесплатно прививают препаратом «Спутник V», разработанным специалистами Центра имени Гамалеи и зарегистрированным 11 августа 2020 года.

В Томской области вакцинация от COVID-19 первым компонентом продолжится при поступлении очередной партии вакцины, сообщил 18 марта telegram-канал «Область здоровья». Сейчас на территории региона продолжается вакцинация вторым компонентом.

– Оставшаяся в регионе вакцина от новой коронавирусной инфекции израсходована на 99%, все дозы расписаны по людям, записавшимся на вакцинацию. Спрос на данный момент превышает предложение, – отметила замначальника областного департамента здравоохранения Наталия Метелева.

На сегодняшний день около 45 тыс. жителей области записались на вакцинацию от коронавируса. Очередная партия «Гам-КОВИД-вак» («Спутник V») ожидается ориентировочно в конце марта, поставка других вакцин в регион пока не планируется.

Оставить заявку можно через сайт covidtomsk.ru и портал госуслуг. Записаться также можно по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.