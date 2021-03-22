Сгорели калоши: спасатели потушили пожар на Томском заводе резиновой обуви

С места ЧП спасатели эвакуировали 2 человек. В результате в цехе 50х150 м обгорело станочное оборудование, сгорела готовая продукция. Площадь пожара составила 150 кв. м

По данным регионального управления МЧС, за сутки в Томской области произошло 8 пожаров. Всего с начала года зафиксировано 437 пожаров.

Сегодня ночью в 1.36 случилось возгорание в цехе по производству обуви на Томском заводе резиновой обуви, сообщила пресс-служба ведомства.

- Горел 1-этажный кирпичный цех по производству резиновой обуви 100х200 м и высотой 15 м, - уточнили специалисты. - На момент прибытия первого подразделения шел дым из вентиляционных шахт здания. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался 1 человек. Спасатели эвакуировали 2 человек. В результате в цехе 50х150 м обгорело станочное оборудование, сгорела готовая продукция. Площадь пожара составила 150 кв. м, ликвидировать его удалось в 3.11. Привлекались 19 единиц техники, 68 человек.

Причина пожара устанавливается.