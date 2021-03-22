На семенах погорели: в Томске 2 аграриев наказали за мошенничество

С ноября 2015 года по апрель 2016 года подсудимые - руководители сельскохозяйственных предприятий - заключили между собой фиктивные договоры на поставки семян, которые не исполнялись.

Кировский районный суд Томска признал двух жителей областного центра виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в мошенничестве). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

- Установлено, что в период с ноября 2015 года по апрель 2016 года подсудимые, являясь руководителями сельскохозяйственных предприятий, заключили между собой фиктивные договоры на поставки семян, которые не исполнялись и в последующем были представлены в региональный департамент для получения субсидии на возмещение части затрат, - рассказали в ведомстве. - Сумма незаконно полученных средств составила более 2,8 млн рублей. Один из подсудимых вину признал полностью, другой отрицал, ссылаясь на фактическое исполнение заключенных между организациями договоров.

Суд, принимая во внимание возмещение ущерба одним подсудимым, назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 4 года. Второму назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 4 года 6 месяцев, также судом удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с него суммы причиненного ущерба в размере 1,2 млн рублей.

Вынесенный приговор в законную силу не вступил.