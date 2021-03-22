Машины «секонд-хенд» томичи смогут продавать и покупать онлайн

Подержанные автомобили в январе выросли в цене сильнее, чем новые, хотя спрос на них снизился. При этом продажи новых авто, по мнению экспертов, продолжают расти.

С 1 мая россияне смогут купить или продать подержанный автомобиль через портал "Госуслуги". Соответствующий приказ опубликовало Минцифры РФ. На портале министерства приводится комментарий Алексея Горобцова, директора департамента передовых цифровых решений Минцифры России, который. в частности, заявил:

- К 1 мая 2021 года Минцифры России запланирована реализация механизма осуществления юридически значимых действий в электронной форме на портале Госуслуг. Перечень действий будет утвержден приказом Минцифры России. В результате внедрения на портале Госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок. Мы планируем, в том числе, таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами

Он уточнил, что провести сделку через «Госуслуги» смогут только физические лица, и только когда дело касается автомобиля с пробегом.

Для проведения купли-продажи продавец должен загрузить на сайт пакет документов: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на портале Госуслуг. Также продавцу нужно будет выбрать, оставлять ли себе госномер.

На портале Авто.ру ранее сообщалось, что подержанные автомобили в январе выросли в цене сильнее, чем новые, хотя спрос на них снизился. При этом продажи новых авто продолжают расти. Свои прайс-листы переписали 29 производителей, машины подорожали в среднем на 2%. На автомобили премиальных брендов цены повысились на 2,2%, массовые марки прибавили 1,9%. Больше всего подорожали автомобили Porsche (в среднем на 4,6%), Fiat (4%) и GAC (3,6%). Среди отдельных моделей подъем цен зафиксирован на Haval H5 (7,1%), Citroen C4 (6,9%) и Porsche Taycan (6,1%).