Томичи верят в лучшее: составлен рейтинг «географии отчаяния» регионов

Вот так выглядит "география отчаяния" от Натальи Андреевой. Нахождение Томска на 32 позиции считается достаточно благоприятным показателем, хотя и у нас сейчас не все идеально. Фото со страницы Н. Андреевой на Facebook.

На прошедшей неделе Наталья Андреева, консультант по стратегическому развитию из Санкт-Петербурга, разместила в Facebook паблик с рейтингом регионов «География отчаяния». Цель исследования – выяснить, жители каких российских субъектов больше всего отчаялись, то есть совершают самоубийства, умирают от передозировки наркотиков или алкоголизма.

Наталия Андреева обратилась к введенному экономистами Ангусом Дитоном и Энн Кейс термину deaths of despair ("смерти от отчаяния"), который означает самоубийства, смерти от отравления алкоголем, смерти от передозировки наркотиков и может рассматриваться как общая характеристика, которая лучше всего помогает диагностировать социальное и личное благополучие людей в городах и регионах.

Для исследования она использовала данные Росстата за 2018 год о смертности от отравления алкоголем, количество абортов и самоубийств. Томск в этом списке находится на 32 месте, что обнадеживает.

По мнению эксперта, на географию отчаяния более всего влияют темпы роста ВВП региона, безработица и климат.