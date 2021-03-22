Будущим Ломоносовым и Менделеевым: в двух томских школах откроются «Точки роста»

Центры "Точки роста" создаются в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе для повышения качества образования.

В Томске 1 сентября откроются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе двух муниципальных общеобразовательных учреждений Томска - СОШ № 22 (п. Светлый) и СОШ № 33 (д. Лоскутово), сообщили в горадминистрации.

Специалисты уточнили, что подобные центры создаются в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов, а также для практической отработки учебного материала по физике, химии, биологии. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В мэрии отметили: для создания центров в школах № 22 и № 33 в учебных кабинетах, классах, лабораториях будет создана современная инфраструктура, закуплено высокотехнологичное оборудование, средства обучения и воспитания. Педагогические работники пройдут обучение на курсах повышения квалификации.

На открытие «Точек роста» в 2021 году предусмотрено 3 137 474 рублей, в том числе более 3 млн рублей – за счет средств федерального бюджета, и более 94 тыс. рублей – из областного бюджета. Закупку оборудования планируется начать в марте.

Напомним, 29 сентября 2020 года состоялось открытие первого в Томске центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе средней общеобразовательной школы № 64 (с. Тимирязевское, ул. Школьная, 18).