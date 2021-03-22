Погода в Томске 22 марта 2021: снег с дождем и плюсовая температура

Не зима и не весна: такой будет погода за окном сегодня. Мокрый снег и хмурое серое небо могут провоцировать "пасмурное" настроение. Сейчас за окном около нуля градусов, одевайтесь по погоде.

Сегодня в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем +1, +3°С. На дорогах местами гололедица.

На территории региона также будет облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем -2, +3, по северу до -7°С. На дорогах местами гололедица.