Два молодых томича проведут пять лет в колонии строгого режима за сбыт наркотиков

Приговор томского суда в законную силу пока не вступил.

Октябрьский районный суд Томска признал 20-летнего томича и его 26-летнего знакомого виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Они были задержаны при создании одного из тайников, сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

– Установлено, что в марте 2020 года с помощью сети Интернет молодые люди договорились с третьим лицом о совместном сбыте наркотических средств на территории г. Томска. Получив координаты тайников с крупными партиями расфасованных наркотиков, обвиняемые стали раскладывать их частями по тайникам для последующего сбыта наркопотребителям, – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции изъяли более 62 грамм синтетических наркотических средств. Подсудимые свою вину полностью признали и раскаялись в содеянном. Суд приговорил их к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.