В Томской области 63 человека выздоровели от коронавируса за сутки

В целом по стране коронавирусом за минувшие сутки заболели 9 299 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 21 марта, в Томской области выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 100 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 63 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 29 885 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 43,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,1.

За последние сутки в стране выявлено 9 299 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 371 пациент скончался, 8 743 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 456 869 человек, 95 030 скончались, 4 069 395 выздоровели.