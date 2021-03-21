Сотрудники ДПС задержали инструктора томской автошколы в состоянии алкогольного опьянения

Чтобы вновь получить право управления автомобилем, самому инструктору потом предстоит сдать теоретический экзамен. Фото взято в соцсетях УМВД России по Томской области.

Инструктор автошколы с признаками алкогольного опьянения был задержан на восьмом километре автодороги Томск – Мирный – Межениновка. Учебным автомобилем управляла девушка – кандидат в водители одной из томских автошкол, сообщает УМВД России по Томской области в своих соцсетях.

Уточняется, что при проверке документов водитель-инструктор старался держать дистанцию от сотрудников ДПС, однако полицейские почувствовали запах алкоголя.

– Инспекторы ГИБДД предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. По результатам процедуры состояние алкогольного опьянения было установлено. Позже это подтвердило медицинское освидетельствование, – говорится в сообщении.

Теперь инструктору грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, водителю в дальнейшем нужно будет пройти проверку знаний ПДД – сдать теоретическую часть экзамена. Административное расследование также будет проведено в автошколе.