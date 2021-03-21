Приезжайте в Томск: в стране стартовал третий этап программы туристического кешбэка

Томские достопримечательности и красоты природы открыты для российских туристов.

В стране стартовал третий этап программы туристического кешбэка. Как сообщили в Ростуризме, компенсация части стоимости приобретенных туров и забронированных отелей предоставляется за услуги, оплаченные в период с 18 марта по 15 июня.

Вернуться из путешествия нужно не позднее 30 июня 2021 года. Программа ориентирована как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и на тех, кто предпочитает путешествовать самостоятельно.

По данным регионального комитета развития внутреннего и въездного туризма, в Томской области в список участников третьего этапа вошли гостиницы «Абажуръ», «Сибирь», «Бон Апарт», «Спутник», «Парад парк отель», мини-гостиница «Африка», хостел «Момент», мини-отель «Классик», отель «Магистрат».

Кроме того, ряд туроператоров («ТК Олимпия Райзен Сибирь», «Fanrasy Way», «Ванд», «Вокруг света») включили в продажу брендовые маршруты «Томск – сердце Сибири» и «Томск под скипетром Романовых».

В программе кешбэка принимают участие организации, зарегистрированные в Едином федеральном реестре туроператоров. Территория проведения – вся Россия, без ограничения по регионам.

Напомним, условия начисления кешбэка следующие: размер возврата денежных средств на карту составит 20% от суммы покупки, но не более 20 тыс. рублей за одну транзакцию; количество покупок по одной карте не ограничено, как и минимальная стоимость туруслуги; минимальная продолжительность поездки – две ночи (три дня).

Гражданам необходимо в период с 18 марта по 15 июня выбрать на специальном портале мирпутешествий.рф интересующий тур или гостиницу и оплатить поездку картой «Мир». Возврат начисляется на карту до пяти рабочих дней с момента поступления информации об оплате оператору акции.