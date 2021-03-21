Мокрый снег с дождем и плюсовая температура: погода в Томске 21 марта

На дорогах по области ночью и утром сильная гололедица.

Синоптики регионального гидрометцентра дали прогноз на это воскресенье. В Томской области ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью по юго-востоку без существенных осадков, в отдельных районах гололедные явления.

Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, днем 7-12 м/с, возможны порывы 17-22 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит 0…-5°С, днем +1…+6°С.

В Томске ночью без существенных осадков, утром и днем небольшие в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с, днем 7-12 м/с, возможны порывы 15-20 м/с. Температура в темное время суток 0…-2 °С, днем +4…+6 °С.