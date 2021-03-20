«Томь» крупно проиграла на своем поле

«Томь» по-прежнему занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ.

В субботу, 20 марта, матч «Томи» с командой «Факел» в рамках 31-го тура ОЛИМП-ФНЛ завершился проигрышем томичей со счетом 0:3. Игра прошла на томском стадионе «Труд».

Гости открыли счет на 13-й минуте встречи – с пенальти отличился Олег Дмитриев. На последней добавленной к первому тайму минуте Роман Акбашев удвоил преимущество «Факела». Сергей Брызгалов забил третий мяч в ворота «Томи» на 84-й минуте.

После этого матча «Томь» по-прежнему занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ, в активе томской команды 21 очко.

Следующую игру томская команда проведет 24 марта в Ярославле, соперником будем местный «Шинник».