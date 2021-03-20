76 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за сутки

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня же, 20 марта, в области выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 069 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 76 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 29 822 человека.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 41,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,19.

За последние сутки в стране выявлено 9 632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 392 пациента скончались, 12 061 11 279 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 447 570 человек, 94 659 скончались, 4 060 652 выздоровели.