25-летнего томского водителя обвинили в гибели пассажира

Утратив контроль за управлением, он выехал на сторону встречного движения.

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего томича. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в марте 2020 года молодой человек за рулем автомобиля следовал по дороге «Томск-Самусь» в сторону областного центра. Утратив контроль за управлением, он выехал на сторону встречного движения, где произошло столкновение со следовавшим по ней автомобилем. Находившаяся вместе с ним в машине знакомая получила множественные травмы, от которых скончалась на месте.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Северский городской суд Томской области.