Вниманию томичей: тест на коронавирус перед госпитализацией останется обязательным

При экстренной госпитализации пациентов будут тестировать непосредственно в больнице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пациентам придется по-прежнему подтверждать отсутствие коронавируса при плановой госпитализации в стационар. Соответствующий проект постановления главного государственного санитарного врача России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит общественное обсуждение.

Напомним, ранее требование о проведении диагностики при поступлении в больницу утвердил Минздрав РФ как временную меру.

Планируется, что тестирование на коронавирус останется обязательным в качестве профилактики распространения COVID-19 для пациентов неинфекционных стационаров. Так, при плановой госпитализации не ранее чем за три дня до нее им нужно будет сдать анализ.

В документе отмечается, что диагностика коронавируса может проводиться любым зарегистрированным в России способом, с помощью которого можно определить его наличие. Сейчас большинство лабораторий проводят тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

При экстренной госпитализации пациентов при поступлении будут тестировать в самой больнице и помещать в изоляторы или отдельные палаты до получения результатов анализа.