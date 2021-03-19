Райффайзенбанк: россияне стали меньше использовать наличные для оплаты покупок

Почти 50% россиян стали чаще оплачивать покупки онлайн.

Популярность наличных заметно снизилась, показал опрос Райффайзенбанка. За последний год почти половина россиян стала чаще оплачивать покупки онлайн, а наличные использовать существенно реже. При этом подавляющее большинство опрошенных пользуется банковской картой, а перевод по номеру телефона или карты россияне назвали самым удобным способом перевести деньги.

Почти 50% россиян стали чаще оплачивать покупки онлайн. Как показал опрос, проведенный Райффайзенбанком в феврале 2021 года, за последний год популярность карточных и онлайн-платежей увеличилась. Главными аргументами в пользу этого способа совершать покупки стали скорость проведения операций и возможность получать кэшбэк и бонусы.

Также большинство россиян заявили, что стали заметно реже пользоваться наличными деньгами. Чаще всего это делают по привычке (62%) или потому, что в магазине или транспорте попросили расплатиться наличными (49%).

Чаще всего покупки россияне совершают супер- и гипермаркетах или в магазине у дома. В онлайн-магазинах повседневные товары покупают 52% респондентов. Чаще всего там приобретают одежду и обувь, продукты, косметику и бытовую технику.

- Подавляющее большинство россиян использует банковские карты для оплаты покупок - так ответили 94% респондентов. 16% открыли цифровую карту, которой можно платить онлайн или бесконтактно, а треть пользуется переводами и сервисами оплаты в одно касание, такими как Google Pay, Android Pay или Apple Pay. Мы видим, что финансовые продукты становятся все более цифровыми, и для человека проще получить сервис в своем смартфоне, чем предъявлять для оплаты банковскую карту, - считает Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.