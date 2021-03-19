В Томской области приобретено 23 автомобиля для поездок пожилых людей в поликлиники

В Томской области власть заботится о своих пенсионерах Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области по программе «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в сельские районы Томской области приобретено 23 автомобиля для поездок пожилых людей в поликлиники для диспансеризации, сообщает сайт администрации региона.

В 2020 году для этой цели автомобили использовались только в допандемический период с января по март. За три месяца в районные больницы на диспансерный осмотр были доставлены 1320 человек старше 65 лет.

– Из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе диспансеризация была отменена, а пожилым людям рекомендовано не покидать место жительства. Тогда было принято решение использовать автомобили для доставки пенсионерам продуктов питания и лекарств, а в прививочную кампанию от гриппа были организованы поездки к пунктам вакцинации, – пояснила заместитель начальника областного департамента социальной защиты населения Ирина Костырева.

Продукты и предметы первой необходимости были доставлены 4880 пожилым, лекарства – 1021, до пунктов вакцинации перевезены 2176 пенсионеров.

Ирина Костырева отметила, что органы социальной защиты в период роста заболеваний COVID-19 подставили плечо медицинским работникам. Автомобили стали использоваться для поездок врачей к заболевшим, а волонтеров – для передачи бесплатных лекарств пациентам, проходящим лечение от коронавирусной инфекции и пневмонии на дому.

При возобновлении диспансеризации населения вновь будут составлены графики поездок пенсионеров в районные больницы.

Получить информацию о том, как воспользоваться услугами специальных автомобилей сельские пенсионеры старше 65 лет могут в центрах социальной поддержки населения по месту жительства.