В томском ночном клубе полицейские изъяли более 130 литров алкоголя и выявили нарушения

Ночной клуб в Томске оказался "рассадником" правонарушений. Фото: сайт УМВД России по Томской области

В ходе проведения Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками полиции, при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии по Томской области, проведены проверочные мероприятия в одном из развлекательных заведений города Томска, сообщает сайт УМВД России по Томской области.

Эти мероприятия также направлены на предупреждение и пресечение «уличной», «бытовой», рецидивной, подростковой преступности, укрепления личной и имущественной безопасности граждан в общественных местах, в том числе на улицах.

В ходе проверки стражами порядка четверо граждан доставлены для прохождения медицинского освидетельствования, а также выявлены и задокументирован ряд правонарушений.

В частности, выявлена продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему, в отношении бармена составлен протокол по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ. На гражданина в состоянии алкогольного опьянения составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ. Обнаружен иностранный гражданин без регистрации, в отношении которого составлен административный протокол по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ. Также из незаконного оборота изъято более 130 литров алкогольной продукции. Полицейским задокументрован факт нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в отношении должностного лица составлен административный протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.