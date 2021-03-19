О вредных привычках: в ИК-4 Томска психолог провел тренинг для осужденных с зависимостями

За колючей проволокой самое время избавиться от вредных привычек. Фото: сайт УФСИН Томской области

Психолог исправительной колонии № 4 УФСИН России по Томской области Вадим Скворцов провел для осужденных с алкогольной и наркотической зависимостями цикл из 8 тренингов на тему «Снижение агрессивности, тревожности и повышение жизнестойкости», сообщает сайт УФСИН региона.

На групповых занятиях решались следующие задачи: осознание проблемы и деструктивных факторов, обусловленных приемом алкоголя и наркотиков, определение внутренних ресурсов и поиск возможностей их использования.

Под руководством опытного специалиста, имеющего многолетний опыт клинической психологии, участники психокоррекционной программы совершенствовали эффективные техники эмоциональной саморегуляции, контроля психического состояния, активизации внутренних ресурсов, повышения стрессоустойчивости и независимости от внешних факторов. Стабилизация и гармонизация психологического состояния способствует снижению агрессивности, тревожности и стремления к употреблению психоактивных веществ.

По результатам итогового тестирования, В. Скворцов отметил у экспериментальной группы снижение уровня тревожности, агрессивности до умеренного значения и повышение коэффициента жизнестойкости.

– Мы не решаем медицинскую проблему избавления от физиологической зависимости, мы учим идти к намеченным целям, вовлекаем в жизненный процесс и ориентируем на общечеловеческие ценности, – рассказал Вадим Скворцов.