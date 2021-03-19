Коронавирус унес жизни еще четырех жителей Томской области

За все время в регионе выявлено 31 030 заболевших COVID-19, 29 746 выздоровевших и 338 умерших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня,19 марта, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 338 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 4 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, ишемия головного мозга. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

Также сегодня в регионе выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 31 030 подтвержденных случаев. По данным оперштаба, 67 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 29 746 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 41,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,10.

За последние сутки в стране выявлено 9 699 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 443 пациента скончались, 12 337 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 437 938 человек, 94 267 скончались, 4 049 373 выздоровели.