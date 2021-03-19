За январь-февраль 2021 года в Томске наблюдался рост ввода жилья на 77%

И в областном центре, и в сельской местности региона зарегистрировано увеличение объема жилищного строительства.

За январь и февраль 2021 года в Томской области введено 31,8 тыс. кв. м. жилья – а именно 260 квартир. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года на 38,6%. Все жилье было построено населением, сообщает пресс-служба Томскстата.

– Ввод жилья в городах и поселках городского типа составил 14,7 тыс. кв. метров. Наибольший объем жилищного строительства приходился на г. Томск. В Томске введено 13,6 тыс. кв. м жилья, по сравнению с прошлым годом ввод жилья в Томске увеличился на 77,4%, – говорится в сообщении.

Дополняется, что в сельской местности введено 17,1 тыс. кв. м. жилья. В лидерах Томский район – там построили 13,3 тыс. кв. м., зафиксирован рост на 56%.

В январе и феврале 2020 года было введено 22,9 тыс. кв. м. жилья, в том числе 1 тыс. кв. м. предприятиями и 21,9 тыс. кв. м. населением.