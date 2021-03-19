Водитель автобуса, двигавшийся по встречной полосе в Томске, привлечен к ответственности

Водителю маршрутки грозит штраф или лишение прав от четырех месяцев до полугода. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сотрудники полиции установили и привлекли к ответственности водителя маршрутного автобуса, который перевозил пассажиров по встречной полосе движения на Комсомольском проспекте в Томске. Информация об этом поступила в инспекцию от жителей города, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Уточняется, что мужчина-водитель 1985-го года рождения за серьезное нарушение ПДД привлечен к административной ответственности (по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

– Нарушителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, либо лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев, – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает: если вы стали свидетелем нарушения ПДД, то можно сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам 66-44-22, 66-44-24, 102.