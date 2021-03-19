Жители Томской области отметили день воссоединения Крыма с Россией

В Томской области в честь семилетия прошли культурно-просветительские и патриотические мероприятия и акции.

Вчера, 18 марта, вся страна и Томская область в том числе, отмечала День воссоединения Крыма с Россией.

Президент РФ Владимир Путин поздравил страну с семилетней годовщиной этого исторического события, приехав на концерт в «Лужники». В своем выступлении он спросил зрителей, любят ли они Россию. Стадион единодушно ответил: «Да!»

- Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач, - отметил Владимир Владимирович.

В Томской области в честь семилетия прошли культурно-просветительские и патриотические мероприятия и акции под общим брендом «Крымская весна».

Губернатор Сергей Жвачкин поздравил жителей региона с "Крымской весной".

- За эти годы произошло очень многое, но самое главное - за эти годы мы доказали всему миру, что способны принимать самостоятельные решения в интересах своей страны и своих граждан. Доказали, что можем успешно развивать экономику и социальную сферу, несмотря ни на какие санкции. Поздравляем вас с «Крымской весной» и желаем счастья, здоровья и всего самого доброго! - поздравил томичей губернатор Сергей Жвачкин.

В этот день в образовательных учреждениях региона прошли тематические классные часы, уроки истории, игры, спортивные состязания, просмотры документальных и художественных фильмов о Крыме, видеопутешествия по известным местам этого края.

Томские библиотеки и учреждения культуры организовали выставки книг, фотографий и рисунков. Томичи онлайн могут посетить выставки «Мотивы Крыма» и «Крымские этюды» в галерее «Томская палитра», виртуальные туры, познавательные программы и викторины, посвященные истории, достопримечательностям и легендам Крыма, а также мастер-классы.

К мероприятиям присоединились и томские волонтеры ресурсного центра развития добровольчества Томской области «Бумеранг добра», «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы», которые организовали в областном центре квиз на знание истории Крыма.

Томичи могут присоединиться к флешмобу «Я в Крыму», разместив в своих социальных сетях посты с фотографиями и впечатлениями о пребывании в Республике Крым с хештегом #ЯвКрыму.

Напомним, что Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова высказались за его вхождение в состав России в качестве субъекта Российской Федерации.