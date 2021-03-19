Вскрытие реки Томь в этом году ожидается 19-20 апреля

Полную готовность города к весеннему половодью депутаты обсудят в следующем месяце.

Специалисты прогнозируют вскрытие реки Томь на конец второй декады апреля. Сейчас в областном центре проводятся мероприятия по подготовке к половодью. Так, на полигоны вывезено более 500 тысяч тонн снега, еще 64 тысячи нужно убрать из зон возможного подтопления. Об этом сообщает пресс-служба Думы Томска.

– На сегодняшний день средняя толщина льда на реке Томь составляет около 70 см, мощность наледи – до полуметра, что может осложнить проведение ледовзрывных работ. Вскрытие реки, по предварительным данным, ожидается 19-20 апреля, – говорится в сообщении.

Добавляется, что подтоплению в областном центре подвержены 28 участков: 15 в Ленинском районе, по четыре в Октябрьском и Советском, еще пять в Кировском. Общая площадь этих зон составляет 16 тыс. кв. м. Для возможной ликвидации последствий половодья в Томске сейчас действуют 59 пунктов временного размещения вместимостью до восьми тысяч человек.

Также в городе расположены три ограждающие дамбы: на Московском тракте, ул. Балтийской и Короленко. Ледозащитное сооружение есть между поселком Нижний склад и деревней Эушта, временные дамбы из мешков с песком – на ул. Лермонтова и Б. Хмельницкого.