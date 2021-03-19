Недвижимость: спрос на вторичное жилье в пятиэтажках в Томске вырос на 17% за год

В Томске на квартиры в пятиэтажках пришлось около трети всего спроса на рынке вторичного жилья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам февраля 2021 года в России повысился интерес покупателей к сегменту пятиэтажных домов, отмечают аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Так, спрос на вторичные квартиры в них вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. При этом цены на вторичную недвижимость в пятиэтажках увеличились чуть меньше, чем в прочих категориях домов, – на 13% против 23% в новостройках.

В Томске потребительский интерес к покупке квартир в пятиэтажках увеличился за этот период на 17%. Квадратный метр такого жилья можно было приобрести в среднем за 67 742 руб., что на 21% выше, чем годом ранее. Если сравнивать с сибирскими регионами, то в Новосибирске «квадрат» в неновой пятиэтажке стоил в среднем 72 689 руб., в Красноярске – 63 333 руб., в Барнауле – 56 572 руб.

– С наступлением нового года в сегменте пятиэтажных новостроек наблюдается спад прошлогоднего ажиотажа: в феврале 2021-го к февралю 2020-го и предложение, и спрос практически повсеместно снизились, – говорится в исследовании. – Однако на вторичном рынке, несмотря на повышение цен, зафиксирован рост спроса на 4% в тот же период. Средняя стоимость квадратного метра в пятиэтажных вторичных домах составила чуть меньше 50 тыс. руб. За год она увеличилась на 13%, но все же осталась ниже средней цены в целом по рынку, – 63 505 руб. за кв. метр.

По данным «Авито Недвижимости» на февраль 2021 года, на квартиры в пятиэтажных постройках по стране пришлось 35% всего спроса на рынке вторичного жилья. В Томске эта доля составила 29%.

Доля пятиэтажных домов от всего предложения квартир по России на вторичном рынке составила 31% по итогам аналогичного периода. В Томске этот показатель находился на уровне 23%. Количество объявлений о продаже такой недвижимости снизилось за год как в масштабах всей страны, так и в большинстве крупных городов.