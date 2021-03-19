Полицейские раскрыли серию краж из гаражей и складов в Томском районе

Подозреваемые крали стройматериалы, инструменты и спецодежду из гаражных боксов и складов.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Томскому району задержали двух подозреваемых 1990-го и 2001-го года рождения, которые совершили несколько краж. Предварительный ущерб составил более 140 тысяч рублей. Ранее жители Томской области не были судимы, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

– С января по февраль 2021 года, подозреваемые незаконно проникали в гаражные боксы, складские помещения и строительные вагончики, где совершали хищения имущества, которое затем вывозили на автомобиле. Предметами краж становились стройматериалы, спецодежда, сантехническое оборудование, наборы инструментов, зарядки для автомобильного аккумулятора, сварочные аппараты, – говорится в сообщении.

Добавляется, что сотрудники органов изъяли часть похищенного имущества. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ за кражу. Сейчас полицейские проверяют причастность фигурантов к совершению других подобных преступлений на территории области.