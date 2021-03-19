Томские родители могут попробовать написать ЕГЭ по русскому языку

Взрослые томичи имеют возможность поменяться местами со своими детьми и написать госэкзамен. Фото: Артем КИЛЬКИН

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» состоится на следующей неделе, 23 марта, во всех регионах России. В этом году участники смогут написать сокращенный вариант единого госэкзамена по русскому языку. Томичам нужно подать заявки до 12:00 22 марта в областном департаменте общего образования по адресу пр. Ленина, 111, каб. №69, или по телефону (3822) 51-27-62, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Участники акции получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ – от входа в экзаменационный пункт до получения своих результатов, – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в 15:00 в Томском областном институте повышения квалификации по адресу ул. Пирогова, 10. Родители смогут увидеть, как проходит регистрация на госэкзамен и организована рассадка в аудиториях, а также всю процедуру проведения ЕГЭ. Кроме того, участники оценят, как организован контроль за объективностью и какие меры эпидемиологической безопасности сейчас применяются на местах.