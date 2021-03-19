Трехлетняя томичка и ее мама пострадали в лобовом ДТП в Томске

Два пассажира легковушки доставлены в больницу для осмотра. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Вчера, 18 марта, около 16 часов 20 минут на проспекте Ленина, 210, произошло столкновение двух встречных автомобилей. По предварительной информации, 74-летний мужчина-водитель Toyota Land Cruiser Prado при повороте налево не уступил дорогу Nissan Primera. Пассажиры второго автомобиля пострадали, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– В результате происшествия пассажиры автомобиля Nissan: 3-летняя девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве, и ее мама доставлены в медицинское учреждение для осмотра, – говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники полиции сейчас устанавливают обстоятельства ДТП. Требуется помощь очевидцев. Если вы стали свидетелем, просьба обращаться по адресу: Иркутский тракт, 198/1, каб. №310, или звонить по номеру телефона 8 (3822) 795-327.